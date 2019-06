Empfehlung - Niedergrafschafter Grundschüler jubeln

Nordhorn Die Entscheidungen sind gefallen: Die Jungen der Wietmarscher Grundschule und die Mädchen der Emlichheimer Grundschule sind die Sieger des Jahres 2019 im Grundschulfußball in der Grafschaft. Die beiden Teams aus der Niedergrafschaft setzten sich am Donnerstag beim Kreisentscheid auf dem Sportgelände des SV Vorwärts am Nordhorner Immenweg durch. Nach den hohen Temperaturen der vergangenen Tage ging es nun nur auf dem Spielfeld heiß her. Die Sonne schien nicht so erbarmungslos vom Himmel, sodass diese äußeren Bedingungen für die Teams, die Anhänger und die Schiedsrichter einigermaßen erträglich waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/niedergrafschafter-grundschueler-jubeln-304594.html