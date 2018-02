Empfehlung - Nico Weusmann – der Fußballheld des TuS Gildehaus

Gildehaus. Vor ein paar Jahren begleitete Nico Weusmann seinen kleinen Bruder regelmäßig zum Fußballtraining. Nach einiger Zeit sprachen ihn die Trainer des TuS Gildehaus an, ob er sich vorstellen könnte, die Mannschaft mit zu trainieren. „Das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht. Anschließend habe ich eine eigene Mannschaft übernommen“, erzählt Nico. Nach der E-, F- und C-Jugend trainiert der 19-Jährige momentan die U15 des Vereins. Zudem ist er Co-Trainer der ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga aufläuft. „Wolfgang Schmidt hat mit seiner Truppe parallel zu meiner Mannschaft trainiert und so gesehen, wie ich arbeite. Irgendwann hat er mich dann angesprochen und mir angeboten, ins Trainerteam zu kommen“, erinnert sich Nico.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nico-weusmann-der-fussballheld-des-tus-gildehaus-226474.html