Empfehlung - Nico Prieto-Falk hämmert Ball in der Nachspielzeit rein

Nordhorn Torhüter Nico Prieto-Falk hat den Landesliga-Fußballern von Vorwärts Nordhorn am Freitagabend im Heimspiel gegen Kickers Emden einen Punkt gerettet. Der Keeper hämmerte den Ball in der Nachspielzeit zum 2:2 (1:2)-Endstand ins Tor. „Dass er den so wegmacht, ist überragend. In dem Schuss steckte der ganze Willen, den auch die ganze Mannschaft gezeigt hat“, sagte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nico-prieto-falk-haemmert-ball-in-der-nachspielzeit-rein-249381.html