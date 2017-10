Empfehlung - Nicky Verjans steht für Comeback gegen Bietigheim bereit

fh Nordhorn. Nicky Verjans steht nach dreiwöchiger Verletzungspause vor der Rückkehr aufs Handballfeld. Der Rückraumspieler der HSG Nordhorn-Lingen, der sich gegen Eintracht Hildesheim den Mittelfinger der linken Wurfhand gebrochen hatte, trainierte am Dienstag und Mittwoch erstmals wieder mit seinen Teamkollegen beim Handball-Zweitligisten und ist zuversichtlich, am Sonntag im Spitzenspiel bei der SG BBM Bietigheim (17 Uhr, Trans-Ege-Arena) zur Verfügung zu stehen. „Ich fand, es sah bisher richtig gut aus“, hat auch Trainer Heiner Bültmann in den beiden Trainingseinheiten einen positiven Eindruck vom 30 Jahre alten Linkshänder bekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nicky-verjans-steht-fuer-comeback-gegen-bietigheim-bereit-210788.html