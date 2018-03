Empfehlung - Nicky Verjans bleibt und kehrt auf den Flügel zurück

fh Nordhorn. Dass Nicky Verjans seinen Vertrag bei der HSG Nordhorn-Lingen bis 2020 verlängert hat, ist keine große Überraschung. Der Niederländer ist mit seiner Familie längst heimisch geworden in der Grafschafter Kreisstadt; hier hat er unlängst ein Haus gekauft, das er mit seiner Frau Ines und den beiden Töchtern Eline (6) und Ida (2) bewohnt. Seit 2005 trägt der Linkshänder das HSG-Trikot, unterbrochen nur von einem zweijährigen Abstecher zum TuS N-Lübbecke (2010 bis 2012). Der mittlerweile 30-Jährige war nach seiner Rückkehr Kapitän, ehe vor dieser Saison Alex Terwolbeck die Binde übernahm. Für Heiner Bültmann ist Verjans, der neben seiner Handball-Karriere an der Maastricht School of Management studiert und kurz vor seinem Master-Abschluss steht, nicht nur ein Leistungsträger, sondern einer der wichtigsten Gesprächspartner im Team. „Sein Horizont geht über Handball hinaus“, sagt der Trainer anerkennend, wenngleich er an einem seiner erfahrensten Spieler auch schätzt, dass der sich intensiv mit seinem Sport beschäftigt. Für den Trainer ist er „eines der prägenden Gesichter der HSG“. Nach Vereinsangaben hat Verjans in 357 Spielen für die HSG 1290 Tore erzielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nicky-verjans-bleibt-und-kehrt-auf-den-fluegel-zurueck-229133.html