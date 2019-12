Empfehlung - Nicht BVB, nicht Bayern: Escher unterstützen SG Großaspach

Esche Es gibt viele tolle Fußballvereine in Deutschland, doch für den „Dorfklub Esche 15“ gibt es nur einen Klub: Die Mitglieder aus Esche und Umgebung unterstützen mit leidenschaftlichem Einsatz den württembergischen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Seit der Gründung ihres Fanklubs vor mehr als vier Jahren besuchen sie regelmäßig die Auswärtsspiele im nordwestdeutschen Raum, wie zum Beispiel in Braunschweig, Münster, Osnabrück – oder wie vor wenigen Wochen erst beim SV Meppen. In der Mechatronik-Arena, der Heimat der SG Sonnenhof in Aspach, haben die Niedergrafschafter erst zwei Spiele live verfolgt. Kein Wunder, bei der Entfernung zwischen beiden Orten: Satte 556 Kilometer trennen Esche und die kleine knapp 8000 Einwohner fassende Gemeinde in Baden-Württemberg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nicht-bvb-nicht-bayern-escher-unterstuetzen-sg-grossaspach-334036.html