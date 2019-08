Neustart für Zipser macht Hoffnung - NBA weiter das Ziel

In Abwesenheit von Dennis Schröder glänzen andere Stars beim Auftakt der deutschen Basketballer in der WM-Vorbereitung. Vor allen Paul Zipser deutet an, wie wichtig er nach einer schweren Zeit ist. Auch abseits des Nationalteams hat der Ex-NBA-Profi noch große Ziele.