Empfehlung - Neuss und Düsseldorf starten gemeinsam als „Rhein Vikings“

Neuss. Mit meisterlichen 59:1 Punkten stiegen die Handballer des Neusser HV in die 2. Bundesliga auf, am 1. Juli trat die Kooperation mit ART Düsseldorf offiziell in Kraft. Als HC Rhein Vikings wollen die Rheinländer möglichst früh den Klassenerhalt sichern. „Höhere Ziele setzen wir uns zunächst nicht“, sagt Trainer Ceven Klatt, der sich auf gleich drei erstligaerfahrene Zugänge vom Bergischen HC freuen kann. Alle Heimspiele werden im Düsseldorfer Castello ausgetragen. „Düsseldorf hat Hallen und eine gute Jugendarbeit, wir hatten das Spitzenteam, aber keine Halle“, sagt Geschäftsführer Rene Witte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuss-und-duesseldorf-starten-gemeinsam-als-rhein-vikings-203258.html