Empfehlung - Neureuther startet in Reha: Comeback im Mai geplant

dpaGarmisch-Partenkirchen. Er war Gast des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen - die Alpin-Saison war für den 33-Jährigen nach der schweren Knieverletzung gelaufen. Nach Beginn der Reha rechnet Neureuther mit sechs bis acht Wochen für den Muskelaufbau. „Da kämpfe ich mich durch. Ich probiere, so im Mai wieder auf Ski zu stehen“, kündigte der Routinier zudem an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neureuther-startet-in-reha-comeback-im-mai-geplant-220248.html