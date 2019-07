Empfehlung - Neues Trainer-Duo strebt mit 19er-Kader ins obere Drittel

Neuenhaus Nach vier Jahren unter Jens Luttermoser hat die SG Neuenhaus/Uelsen die Trainerposition neu besetzt. Dabei wird Torjäger Jörn Wolterink beim Handball-Verbandsligisten als spielender Trainer künftig von Andreas Mers als Coach auf der Bank unterstützt. Diese Personalie macht nicht nur wegen der Anforderungen im Tagesgeschäft Sinn, bei dem weiterhin Gerd Tharner als Teamchef im Umfeld der Mannschaft eine verlässliche Größe ist. Mers hat als Trainer im Jugendbereich über Jahre Talente ausgebildet und betreut auch weiterhin die A-Jugend. Auch seinen Trainer-Kollegen hat er schon unter seinen Fittichen gehabt. „Er war 1996 mein Trainer in der B-Jugend“, erinnert sich Wolterink, der bald darauf seinen Heimatverein verließ. Bei der HSG Nordhorn stieg er vom Jugendspieler über die Reserve in den erweiterten Bundesligakader auf, wechselte zum VfL Edewecht und warf die Ammerländer als Torschützenkönig der damaligen Regionalliga in die 2. Bundesliga Nord. Seit seiner Rückkehr in die Niedergrafschaft ist er Jahr für Jahr der mit Abstand beste SG-Werfer und feiert darüber hinaus als Beachhandballer Erfolge und brachte es im Sand sogar zum Kapitän der Nationalmannschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neues-trainer-duo-strebt-mit-19er-kader-ins-obere-drittel-308498.html