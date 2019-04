Empfehlung - Neuers Verletzung trübt Bayerns Freude

dpaMünchen Für 19 Uhr am Sonntagabend war Manuel Neuer in der Staatskanzlei in Düsseldorf erwartet worden. Ministerpräsident Armin Laschet wollte dem Fußball-Nationaltorhüter „für seinen vorbildlichen sozialen Einsatz“ den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verleihen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuers-verletzung-truebt-bayerns-freude-292136.html