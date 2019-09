Empfehlung - Neuer Trainer und eine Management-Agentur für Tennis-Talente

Nordhorn Nach dem Gewinn der deutschen U13-Meisterschaft im Juni in Ludwigshafen hat das aus Hes-trup stammende Tennistalent Josy Daems auch beim zweiten großen Turnierhöhepunkt der Saison grandios aufgetrumpft: Die Spielerin des TV Sparta 87 setzte sich bei der Finalrunde der Champions-Bowl im kroatischen Umag in ihrer Altersklasse souverän durch – und feierte bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb, der als inoffizielle Weltmeisterschaft im Jugendtennis gilt, schon den dritten Turniersieg in Folge (die GN berichteten). Alle Matches an der Adriaküste und auch das Finale, das Josy gegen ihre Zwillingsschwester Emma mit 6:1 und 6:0 gewann, verfolgte an der Seitenlinie auch Carsten Gröger. Der frühere Tennisprofi des TC GW Ratingen ist seit dem Sommer der neue, hauptverantwortliche Chefcoach der beiden Schwestern sowie der zwei Jahre älteren, ebenfalls höchst erfolgreichen Leonie Möller (Vorwärts Nordhorn). Zudem schlossen Josy und Emma Daems eine Partnerschaft mit der Sportmanagement GmbH Könige und Grafen in Ochtrup. „Diese ermöglicht uns das Arbeiten in professionellen Strukturen“, sagt Gröger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuer-trainer-und-eine-management-agentur-fuer-tennis-talente-320383.html