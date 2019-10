Empfehlung - Neuer konzentriert sich vor Nominierung „auf meine Spiele“

dpaMünchen Stattdessen wies er vor der Bekanntgabe des Aufgebotes durch Bundestrainer Joachim Löw am Freitag auf seine gute Verfassung hin. „Ich spiele die letzten Wochen eh schon immer gut. Ich konzentriere mich einfach auf meine Leistung", sagte der 33 Jahre alte Münchner Torhüter nach dem 7:2 des FC Bayern bei Tottenham Hotspur in der Champions League. Neuer hatte mit einer starken Leistung in London seine aktuelle Topform bestätigt.