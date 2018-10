Empfehlung - Neuer Kampfkunstverein in der Obergrafschaft

Bad Bentheim In der Obergrafschaft gibt es einen neuen Kampfkunstverein. Der Verein Shaolin-Kempo-Karate Bad Bentheim hat am 1. Oktober offiziell den Trainingsbetrieb aufgenommen und erfreut sich seit der Vereinsgründung am 4. August nach eigenen Angaben einer regen Nachfrage. 16 Teilnehmer der Gründungsversammlung waren der Einladung von Thomas Kuclo gefolgt und stellten die Weichen für den neuen Kampfkunstverein. Das Ziel ist, die traditionelle Kampfkunst Shaolin Kempo unabhängig von einer Graduierung zu vermitteln. Ein Prüfungsprogramm soll es aber geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuer-kampfkunstverein-in-der-obergrafschaft-262502.html