Neuer Bewegungsparcours mit acht Outdoor-Fitnessübungen

Nordhorn Mancher Spaziergänger am Vechtesee fragt sich noch, wozu die beiden großen Steine gut sind, die seit einiger Zeit am Ufer liegen. Doch eine Beschilderung wird demnächst darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine Station des neuen Bewegungsparcours handelt, der am Freitag offiziell eingeweiht wird. Startschilder sind bereits an der Strandfläche des Sees und am Haus des Sports (Am Sportpark 9a) angebracht, das in den Parcours eingebunden ist. Die etwa 3,5 Kilometer lange Strecke mit acht unterschiedlichen Outdoor-Fitnessübungen gehört zum Projekt „Platzwechsel – Bewege Dein Leben in Nordhorn“, mit dem vor allem Menschen zwischen 20 und 40 Jahren zu mehr Bewegung animiert werden sollen (GN berichteten). Der Kreissportbund, die Team Gesundheit GmbH, die Pronova BBK und die Stadt Nordhorn schaffen mit dem Bewegungsparcours über die Laufzeit der Aktion bis zum 30. September hinaus ein neues Betätigungsfeld vor allem für Freizeitsportler. „Ähnlich wie früher die Trimm-dich-Pfade“, sagte Frank Spickmann vom KSB-Vorstand seinerzeit bei der Vorstellung des Projekts.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuer-bewegungsparcours-mit-acht-outdoor-fitnessuebungen-249005.html