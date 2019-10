Empfehlung - Neuenhaus/Uelsen gegen Oberliga-Trio im Pokal Außenseiter

Neuenhaus Für die Landesliga-Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 und der SG Neuenhaus/Uelsen steht am Wochenende die zweite Runde im HVN-Pokal an. Während die Itterbeckerinnen am Sonnabend ab 14 Uhr in Bookholzberg eine Dreierrunde mit Blau-Weiß Lohne und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg bestreiten, ist die Spielgemeinschaft am Sonntag in Edewecht Teil eines Viererturniers. Dabei bekommt es das Team von Trainerin Frieda Holtvlüwer mit dem BV Garrel, der SG Friedrichsfehn/Petersfehn und Werder Bremen II zu tun.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuenhausuelsen-gegen-oberliga-trio-im-pokal-aussenseiter-324407.html