Neuenhaus Besondere Auszeichnung für den Neuenhauser Fußballer Kevin Kellner: Der Spieler der zweiten Mannschaft von Borussia Neuenhaus wurde vom Kreisverband für sein faires Verhalten in einem Punktspiel der Hinrunde gegen Academico Portugues (2:0) geehrt. Der 27-Jährige hatte kurz vor der Pause bei einer 1:0-Führung eine Entscheidung von Schiedsrichter Marc Deiters korrigiert. Der Referee hatte nach einem vermeintlichen Foul des Torwarts an Kellner einen Elfmeter gepfiffen, der Gefoulte gab aber an, dass er nicht getroffen wurde – und zwar ohne dass Deiters überhaupt nachgefragt hatte. Der Schiedsrichter nahm den Strafstoß und die Gelbe Karte gegen den Academico-Torwart zurück. Marc Deiters notierte diese faire Aktion in seinem Spielbericht. Der Kreisspielausschuss leitete diesen Bericht dann an den Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) weiter. Dort wurde beschlossen, Kevin Kellner im Rahmen der DFB-Aktion „Fair ist mehr!“ zu ehren. Diese Auszeichnung nahmen der Kreisvorsitzende Georg Alferink und Staffelleiter André Kölber in Neuenhaus vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuenhauser-fussballer-kevin-kellner-fuer-fairplay-geehrt-241500.html