Empfehlung - Neuenhaus peilt beim Peters-Cup die Titelverteidigung an

feg Wilsum. Am Ende des Jahres lädt der Fußball-Kreisligist ASC GW 49 traditionell zum Peters-Cup. Das Fußballturnier wird auch in diesem Jahr in der Wilsumer Sporthalle ausgetragen. Zunächst geht es in die Vorrunde mit zwei Sechsergruppen. Die ersten Vier der beiden Staffeln qualifizieren sich für die Endrunde. In Gruppe eins spielen am Mittwoch, 27. Dezember, Olympia Uelsen, SV Veldhausen, Union Emlichheim, TSV Georgsdorf, GSV Ringe-Neugnadenfeld und die A-Jugend der JSG ASC/Uelsen. Die erste Partie wird um 19 Uhr angepfiffen. Einen Tag später geht es in Gruppe zwei um den Einzug in die Endrunde am Sonnabend, 30. Dezember. In dieser Gruppe trifft Gastgeber ASC Grün-Weiß 49 auf SV Wietmarschen, Borussia Neuenhaus, Grenzland Laarwald, SV Hoogstede und SV Esche. Auch hier beginnt die erste Partie um 19 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuenhaus-peilt-beim-peters-cup-die-titelverteidigung-an-219235.html