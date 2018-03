Empfehlung - Neuenhaus macht Meisterschaft und Aufstieg perfekt

kro Neuenhaus. Eine Woche nach dem überraschenden Sieg gegen den von Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer bereits zum Saisonstart als Titelfavoriten ausgemachten TSC Göttingen haben sich die Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Neuenhaus die Chance nicht nehmen lassen, in eigener Halle die Meisterschaft in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Nordliga perfekt zu machen. „Wir haben die Woche normal trainiert und ich habe versucht, jeglichen Druck von den Mädels zu nehmen“, berichtete Beyer, nachdem die Neuenhauserinnen den VfL Westercelle souverän mit 6:0 in Schach gehalten hatten. „Das ist einer der größten Erfolge unserer Vereinsgeschichte“, stellte Sportwart Herfried Lankhorst die Bedeutung heraus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuenhaus-macht-meisterschaft-und-aufstieg-perfekt-227795.html