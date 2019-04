Empfehlung - Neuenhaus jubelt in Lohne: K.-o.-Schlag in der 95. Minute

Lohne 90 Minuten lang und in der Nachspielzeit haben die Fußballer von Union Lohne das Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Neuenhaus dominiert – und sich gerade nach der Pause viele Torabschlüsse erarbeitet, freilich ohne wirklich zu überzeugen. 90 Minuten lang und in der Nachspielzeit haben die Gäste von der Borussia leidenschaftlich verteidigt, sich mit allem in jeden Schuss des Gegners geworfen und bisweilen auch mächtig Glück gehabt. Und dann lief die 95. Minute, als der Ball nach einem weiteren abgewehrten Lohner Angriff zum eingewechselten Borussia-Trainer Christian Engels im Mittelkreis flog. Der schickte seinen Stürmer Pascal Plescher mit einem Pass steil. Und der beendete einen allerletzten Sprint mit einem klasse Schuss in den linken Torwinkel. 1:0 – die Überraschung war perfekt: Der Abstiegskandidat aus Neuenhaus versetzte den Lohnern einen ganz bitteren Tiefschlag im Titelkampf der Fußball-Bezirksliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuenhaus-jubelt-in-lohne-ko-schlag-in-der-95-minute-293393.html