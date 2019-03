Empfehlung - Neuaufbau: Löw nominiert ersten Kader 2019

dpaFrankfurt/Main Schon zum zweiten Mal seit dem WM-K.o. in Russland präsentiert Joachim Löw seinen Länderspiel-Kader nicht wie sonst üblich per Verbands-Mitteilung, sondern bei einer Pressekonferenz in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/neuaufbau-loew-nominiert-ersten-kader-2019-286784.html