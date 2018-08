Neu auf GN-Online: Ergebnisse, Tabellen und Statistiken

Nordhorn Neue Saison, verbesserter Service – wenn in diesen Tagen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene der Fußball wieder rollt, können sich Zuschauer, Fans und Aktive wie gehabt in den Grafschafter Nachrichten über ihren Heimatverein oder den nächsten Gegner informieren. Mit Texten und Fotos, Ergebnissen und Tabellen wird das lokale Geschehen abgebildet, ergänzt durch Berichterstattung über den SV Meppen in der 3. Liga oder den niederländischen Fußball bei den Klubs jenseits der Grenze. Auf GN-Online gibt es ab sofort aber noch einen tiefergehenden Service. Und das nicht nur für Fußball-Interessierte.

Für insgesamt elf Sportarten gibt es dort mit dem jeweiligen Saisonbeginn Ergebnisse und Tabellen, die unmittelbar nach Spielschluss aktualisiert werden, sowie die kompletten Spielpläne. Von American Football, Badminton und Eishockey über Fußball, Handball, Volleyball und Basketball bis hin zu Tischtennis, Tennis, Schach und Kloatscheeten. Aber nicht nur wegen der Aktualität lohnt sich der Blick auf die Internetseite tabellen.gn-online.de. Angereichert wird das Ganze durch Grafiken, die weitere Infos liefern wie Heim- und Auswärtstabellen oder Torbilanzen. Auch in vergangenen Spielzeiten lässt sich stöbern und recherchieren.

Und es werden nicht nur die Spielklassen der Grafschafter Vereine berücksichtigt. In allen elf Sportarten gibt es auch Ergebnisse, Tabellen und Statistiken bis hinauf zur Bundesliga und die internationalen Wettbewerbe der Vereins- und Nationalmannschaften. Zum Beispiel Fußball: Hier findet der Leser alles Wichtige auf einen Blick von der Bundesliga bis hinunter zur Kreisklasse, und zwar bei Männern, Frauen, Alten Herren und im Jugendbereich. Auch wer sich einen schnellen Überblick über die internationalen Vereinswettbewerbe wie Champions League oder Europa League verschaffen will, wird auf GN-Online fündig. Und abgerundet wird das Ganze mit Welt- und Europameisterschaft oder der Nations League, dem neu geschaffenen Wettbewerb der UEFA für Nationalteams.

tabellen.gn-online.de