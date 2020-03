/ Lesedauer: ca. 3min NDR-Bericht: HSG würde das Geschenk Klassenerhalt annehmen

Der Sender entwirft das Szenario eines Saisonabbruchs wegen der Coronakrise. Für diesen Fall, bestätigte die HBL, würde es in allen Spielklassen keine Meister sowie Auf- und Absteiger geben. Die HSG könnte in der 1. Liga bleiben – und will das wohl auch.