NBA-Star Schröder führt Atlanta zum Sieg - Curry überragt

dpaAtlanta. Nachdem Schröder in den ersten beiden Vierteln lediglich auf vier Zähler kam, verwandelte der 24-Jährige nach der Pause sieben seiner acht Versuche aus dem Feld und erzielte insgesamt 22 Punkte. „Wir haben zu Beginn zu viel verworfen. Der Trainer hat uns in der Kabine gesagt, wir sollen weiter dranbleiben, Druck auf den Gegner ausüben - dann hat es geklappt", sagte Schröder nach der Partie. Mit 10:26-Siegen bleiben die Hawks in der Eastern Conference allerdings auf dem letzten Platz.