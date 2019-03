Empfehlung - NBA-Star Dirk Nowitzki vor der nächsten Bestmarke

dpaDallas Dirk Nowitzki steht dicht vor der nächsten Bestmarke seiner einmaligen Basketball-Karriere. Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag dürfte das German Wunderkind gegen die New Orleans Pelicans seinen 31.420. Punkt in der NBA erzielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nba-star-dirk-nowitzki-vor-der-naechsten-bestmarke-287152.html