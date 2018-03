Empfehlung - NBA: Howard mit historischer Leistung - Zipser chancenlos

dpaChicago. Er ist damit der erste Spieler seit Moses Malone 1982, der mindestens 32 Punkte und 30 Rebounds in einem NBA-Spiel erzielen konnte. Das letzte 30-30-Spiel in der NBA gelang zuvor Clevelands Kevin Love im Jahr 2010. Love, damals noch im Trikot der Minnesota Timberwolves, verbuchte 31 Punkte und 31 Rebounds im Spiel gegen die New York Knicks. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nba-howard-mit-historischer-leistung-zipser-chancenlos-229936.html