Empfehlung - Nationalelf startet in WM-Saison - Löw versammelt Team

„Wir wollen das Jahr konsequent durchziehen", kündigte der Bundestrainer vor der Zusammenkunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart an. „Die Erwartung, dass wir konzentriert in dieses WM-Jahr starten, ist vorhanden", erklärte Löw. Dazu zählen für ihn möglichst zwei Siege in den WM-Qualifikationspartien am Freitag in Prag gegen Tschechien sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen.