Empfehlung - Narina Indzoan bereits operiert

fh Uelsen. Das war kein schöner Anblick: Als Narina Indzoan am Sonntag im Landesligaspiel von Olympia Uelsen gegen die SG Neuenburg/Dangastermoor nach einem Zweikampf am Boden lag, war auf den ersten Blick zu sehen, dass sie sich eine schwerwiegende Fußverletzung zugezogen hatte. „Das Sprunggelenk ist gebrochen und alle Bänder sind durch“, berichtete der Uelser Trainer Guido Krüger am Montag und sah seine ersten Befürchtungen bestätigt. Seine Spielerin, die beim 2:0 (0:0)-Sieg das erste Tor selbst erzielt und das zweite durch Alice Bartels vorbereitet hatte, war noch am Sonntag, nachdem sie mit dem Rettungswagen in die Euregio-Klinik gebracht worden war, operiert worden. Die nächsten Tage wird sie laut Krüger noch im Nordhorner Krankenhaus verbringen müssen, ehe sie nach Hause entlassen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/narina-indzoan-bereits-operiert-233584.html