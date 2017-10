Empfehlung - Nächster Titel für Jennifer Geerties und den SSC

his Hannover. Für Jennifer Geerties und den SSC Palmberg Schwerin hat die neue Volleyball-Saison so begonnen, wie die alte aufgehört hat. Am Sonntag bejubelte der amtierende deutsche Meister mit dem Supercup den Gewinn der nächsten Trophäe. In der TUI-Arena in Hannover gewannen die Schwerinerinnen das Duell Meister gegen Pokalsieger gegen MTV Allianz Stuttgart glatt mit 3:0 (25:17, 25:14, 25:18). Ein Ergebnis, das in seiner Deutlichkeit sogar die Emlichheimerin im SSC-Trikot überraschte. „Mit so einem klaren Sieg hatte ich nicht gerechnet. Ich war vor dem Spiel sogar total nervös und das bin ich sonst nie“, berichtet Geerties.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/naechster-titel-fuer-jennifer-geerties-und-den-ssc-210430.html