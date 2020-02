Empfehlung - „Wir werden wieder angreifen“: Miedema bleibt bis 2022

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen hat den nächsten Stammspieler für die nächsten Jahre an sich binden können: Spielmacher Patrick Miedema verlängerte kurz vor dem Heimspiel gegen FA Göppingen (Donnerstag, 19 Uhr, Lingen) seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten bis 2022. „Ich fühle mich in Nordhorn immer noch total wohl und spüre viel Vertrauen im Verein“, sagt der 29-jährige Niederländer, der 2012 vom Ehrendivisionär HV Kras/Volendam zur HSG gekommen war. Zusammen mit dem Klub verfolgt er noch große Ziele, auch wenn es im Sommer wohl erst einmal zurück in die 2. Liga gehen wird: „Die HSG hat wichtige Spieler an sich binden können. Man spürt hier einfach: ,Hey, wir werden wieder angreifen‘“, betont Miedema, der mit seiner Familie im niederländischen Emmen lebt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/naechster-stammspieler-bleibt-miedema-spuert-grosses-vertrauen-344753.html