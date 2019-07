Nächster Schritt zu einer größeren Allianz im Jugendfußball

In Nordhorn rücken neun Vereine enger zusammen. Sie veranstalten am 23. August am Heideweg ein gemeinsames Mini-Schnuppertraining. Das Ziel: Künftig sollen wieder an mehr Standorten Miniteams beheimatet sein und Kinder so vor Ort Fußball spielen können.