© Hinnerk Schröer

Ein Kreisligist steht im Bezirkspokal-Finale: Die B-Juniorinnen der JSG Niedergrafschaft feiern ihren 3:2-Sieg gegen den höherklassigen TV Jahn Delmenhorst. Am Sonnabend steht das Endspiel erneut in Hoogstede an. Foto: Schröer