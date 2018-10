Empfehlung - Nächster Ausfall: Torwart Buhrmester fehlt mehrere Wochen

Nordhorn Die Personalsituation bei der HSG Nordhorn-Lingen verschärft sich weiter: Der Handball-Bundesligist muss in den nächsten Wochen auch ohne seinen Torwart Björn Buhrmester auskommen. Am Montagnachmittag bestätigte eine Magnet-Resonanz-Tomographie bei Teamarzt Dr. Arno Schumacher in der Euregio-Klinik den Verdacht auf einen Muskelfaserriss in der Wade. Buhrmester hatte sich am Freitag im Abschlusstraining vor dem Punktspiel beim TuS Ferndorf (26:28) bereits beim Aufwärmen verletzt. „Natürlich ist ,Buhrmi’ extrem enttäuscht und genervt. Und für uns ist sein Ausfall ein weiterer Schlag“, sagte Trainer Heiner Bültmann. Schon seit mehreren Monaten fehlen die Stammkräfte Alex Terwolbeck und Jens Wiese, zudem fallen derzeit auch Philip Vorlicek und Nicky Verjans aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/naechster-ausfall-torwart-buhrmester-fehlt-mehrere-wochen-261097.html