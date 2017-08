Empfehlung - Nächste US-Open-Absage: Auch Murray tritt nicht an

dpaNew York. Wegen einer Hüftverletzung könne er nicht antreten, gab der schottische Tennisprofi in New York bekannt. Wegen der Blessur hatte der US-Open-Sieger von 2012 bereits seit Wimbledon kein Match mehr bestritten. Von der Absage könnte der an Position vier gesetzte Hamburger Alexander Zverev profitieren, weil Murray ein möglicher Halbfinal-Gegner von ihm gewesen wäre.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/naechste-us-open-absageauch-murray-tritt-nicht-an-205185.html