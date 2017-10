Empfehlung - Nadine Venhaus glänzt mit „Rosenrot“

Isterberg. Es war der krönende Abschluss der diesjährigen Dressurtage in Isterberg: Mit dem 11-jährigen Rapphengst „Senegal“ wusste Sabrina Geßmann vom RFV Nienberge-Schonebeck Publikum und Richtergremium zu gewinnen. Die 24-jährige Berufsreiterin im Sattel des Hannoveraner von Sandro Hit stellte gekonnt die Stärken dieses bildschönen Hengstes in den Vordergrund. Am Ende sammelte Geßmann 820,5 Punkte und damit 71,97 Prozent. Ein eindeutiger Sieg in der ersten Abteilung der insgesamt 43 Starterpaare. In der zweiten Abteilung der S*-Dressur stand Ann-Kathrin Schulte-Varendorff ganz vorne. Die Reiterin vom ZRFV Laggenbeck stellte die in der eigenen Familie gezogene Westfalenstute „Santa Maria“ vor. Dieses Paar erhielt von den Richtern 813 Punkte bzw. 71,36 Prozent. Auf den ausgezeichneten dritten und vierten Plätzen rangierten Sophie Reef vom RFV Samern mit „Sir Cedric“ und Sabine Egbers vom RSC Haftenkamp auf „Berti N“ und „Roger Moore“. Nicht platziert, aber auf guten Rängen ritten Karin Ammeling mit „Bonnie Blue“ (17.), Janet Egbers mit „Skywalker“ (18.) aus Haftenkamp und Merle Ronja Schmidt vom RFV Wietmarschen mit „Ragazzo Blu“ (21.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nadine-venhaus-glaenzt-mit-rosenrot-209887.html