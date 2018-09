Nadal nach US-Open-Wahnsinn nun vor schwerem Halbfinale

Was für ein großartiges US-Open-Viertefinale zwischen Rafael Nadal und dem unglücklichen Verlierer Dominic Thiem. Die New Yorker Tennis-Fans harren wieder einmal bis in die Nacht aus. Im Halbfinale wartet ein weiterer großer Gegner auf Nadal.