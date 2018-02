Empfehlung - Nachwuchsfußballerinnen sorgen für viel Spannung

Wietmarschen. Der große Endspieltag im Mädchen- und Frauenfußball ging am Sonntag in Wietmarschen über die Bühne. Am Vormittag kämpften zunächst die jüngeren Altersklassen um den Kreismeistertitel im Futsal, am Nachmittag griffen dann die B-Mädchen und Frauen (siehe Text auf dieser Seite) ins Geschehen ein. Am erfolgreichsten war dabei die Jugendspielgemeinschaft, zu der sich die GSV Ringe-Neugnadenfeld und der SV Hoogstede zusammengeschlossen haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nachwuchsfussballerinnen-sorgen-fuer-viel-spannung-225455.html