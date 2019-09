Empfehlung - Nach zwei Jahren: Starkes Comeback im Basketball

Löningen Nach zweijähriger Spielpause sind die Basketballerinnen des VfL Weiße Elf zurück im offiziellen Spielbetrieb – und gewannen am Sonnabend gleich das erste Punktspiel in der Bezirksliga beim VfL Löningen mit 87:42 (38:19). Auch wenn die Frauen-Mannschaft der Nordhorner „Lions“ nicht in Bestbesetzung antreten konnte, standen doch mehrere Spielerinnen auf dem Feld, die in der Vergangenheit bereits hochklassig für den SV Klausheide auf Körbejagd gegangen waren und nach einem Vereinswechsel bis 2017 als „Wildcats“ für den VfL Weiße Elf in der Oberliga antraten: Kyra Berends etwa, die mit 29 Punkten die erfolgreichste Werferin war, oder auch die erfahrenen Nadine Pund (Foto), Julia Prüß, Janine Deters und Anika Luther. Neu dabei sind Laura Noch und Celine Hanenkamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-zwei-jahren-starkes-comeback-im-basketball-321398.html