Empfehlung - Nach Training im Central Park: Federer mit Grand-Slam-Novum

dpaNew York. Es gibt tatsächlich im Tennis immer noch Dinge, die Roger Federer zum ersten Mal durchmacht. Zum Beispiel sich die ersten beiden Runden bei einem Grand-Slam-Turnier jeweils über fünf Sätze zu quälen. So gerade geschehen in seinen Partien eins und zwei bei den US Open in New York.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-training-im-central-parkfederer-mit-grand-slam-novum-205927.html