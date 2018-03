Nach Rennabsage: Rebensburg gewinnt Riesenslalom-Weltcup

Viktoria Rebensburg ist kampflos zu ihrer dritten Kugel-Trophäe im Weltcup gekommen. Weil das Saisonfinale in Are abgesagt werden musste, sicherte sich die Bayerin am Sonntag den Riesenslalom-Pokal. Der Erfolg war nach einem bärenstarken Winter verdient.