Nach Pleite gegen Mainz: Showdown für Eintracht in München

Steht Eintracht Frankfurt nach einer glanzvollen Saison mit einer Europa-League-Reise bis ins Halbfinale am Ende mit leeren Händen da? Nach dem 0:2 im Derby gegen Mainz 05 droht die Rückkehr in den Europacup zu platzen. Nun kommt es zum Showdown in München.