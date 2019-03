Empfehlung - Nach Platzbegehung: Union Lohne muss Heimspiel absagen

Lohne Gerne hätten die Fußballer von Union Lohne ihr Bezirksliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den SV Borussia Neuenhaus ausgetragen, nach den Regenfällen der vergangenen Tage geht es aber nicht: Nach einer Platzbegehung am Freitag um 14 Uhr entschieden die Verantwortlichen, das Derby abzusagen. „Es besteht leider keine Chance“, berichtete der Sportliche Leiter Hardy Stricker aus dem heimischen Stadion, „jetzt gerade regnet es hier auch wieder in Strömen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-platzbegehung-union-lohne-muss-heimspiel-absagen-286897.html