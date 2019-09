Empfehlung - Nach Nordhorner Aus: Auch Eishalle in Adendorf ist gesperrt

Adendorf Nach dem EC Nordhorn droht auch dem Eishockey-Regionalligisten Adendorfer EC das sportliche Aus noch vor Saisonstart: Wie die Lüneburger „Landeszeitung“ berichtet, wurde das Adendorfer Walter-Maack-Eisstadion wegen einer defekten Kälteanlage gesperrt, die Halle kann deshalb nicht wie geplant Anfang Oktober öffnen. Der technische Defekt wurde im Rahmen einer regelmäßigen Wartung zur Saisonvorbereitung festgestellt. Die Gemeinde arbeite intensiv daran, mithilfe von Fachleuten den Schaden zu beheben, Umfang und Kosten des Schadens werden derzeit von Fachleuten ermittelt. Wann das Eisstadion öffnet, kann die Gemeinde nicht sagen. „Spätestens am 6. Dezember muss es losgehen. Ein bis zwei Wochen Eistraining müssen vorher aber sein, also bräuchten wir bis Ende November dringend Eis“, sagt AEC-Geschäftsführer Finn Sonntag. Ansonsten drohe eine Insolvenz: „Und das wäre wohl das Ende des leistungsbezogenen Eishockeys in Adendorf“, sagt er. Alle Test- sowie die ersten drei Saisonspiele haben die Adendorfer bereits absagen müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-nordhorner-aus-auch-eishalle-in-adendorf-ist-gesperrt-317921.html