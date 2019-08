Empfehlung - Nach Kerber: Auch Görges in Cincinnati früh ausgeschieden

dpaCincinnati Die deutsche Nummer eins Kerber war zuvor mit 6:7 (7:9), 2:6 an der Estin Anett Kontaveit gescheitert. Für die Weltranglisten-28. Görges war es knapp eine Woche nach ihrem Zweitrunden-Aus in Toronto die nächste frühe Niederlage. Das Hartplatz-Turnier in Cincinnati gilt auch als Vorbereitung auf die US Open in New York. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 26. August.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-kerber-auch-goerges-in-cincinnati-frueh-ausgeschieden-313003.html