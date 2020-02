Empfehlung - Nach Herzinfarkt: Schmees kehrt an Seitenlinie zurück

Laar Die gute Nachricht zuerst: Detlef Schmees, Trainer des Fußball-Kreisligisten Grenzland Laarwald, hat seinen vor gut vier Monaten erlittenen Herzinfarkt nach eigenem Bekunden vollends auskuriert. Und deshalb ist die Freude beim Niedergrafschaft Klub groß, dass Schmees die Grenzland-Mannschaft nach der Winterpause wieder trainieren und an der Seitenlinie coachen wird. „Wir sind sehr froh, dass Detlef Schmees uns signalisiert hat, in der Rückrunde wieder vollumfänglich zur Verfügung zu stehen“, heißt es in einer Mitteilung des Laarer Fußballvorstands. Zudem gab der Klub bekannt, mit dem Emsländer, der im Sommer 2019 aus Darme zum SV Grenzland gekommen war, eine Übereinkunft für die nächste Saison 2020/21 getroffen zu haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-herzinfarkt-schmees-kehrt-an-seitenlinie-zurueck-344704.html