Empfehlung - Nach hartem Kampf: Kerber zieht im Viertelfinale

dpaMiami. Allein der erste Satz währte länger als eine Stunde, da sich Kerber fünf Doppelfehler leistete und eine 5:3-Zwischenführung nicht zum Satzgewinn ausbauen konnte. Für die 30 Jahre alte Linkshänderin war es der insgesamt 21. Sieg in diesem Jahr, nachdem sie zuvor in Miami schon die Schwedin Johanna Larsson und die Russin Anastasia Pawljutschenkowa jeweils in zwei Sätzen ausgeschaltet hatte.