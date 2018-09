Empfehlung - Nach denkwürdigem Match: Dänen wollen gegen Wales spielen

dpaTrnava Es war ein kurioses Match, das in die Geschichte des dänischen Fußballs eingehen wird. Halbprofis und Futsal-Spieler traten als zusammengewürfelter Haufen in den Trikots der dänischen Nationalmannschaft gegen die Slowakei an und hielten sich beim 0:3 in Trnava achtbar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-denkwuerdigem-matchdaenen-wollen-gegen-wales-spielen-249185.html