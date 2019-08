Empfehlung - Nach den Einzeln ist die Titelfrage schon geklärt

Neuenhaus Das Duell der beiden bislang ungeschlagenen Mannschaften aus Neuenhaus und Celle bildete den Schluss- und zugleich auch Höhepunkt einer spannenden Saison in der Tennis-Oberliga der Frauen. Am Ende hatten die Gäste vom Celler TV auf der Anlage des TC Rot-Weiß an der Vechte das bessere Ende für sich und sicherten sich mit einem 6:3-Erfolg den Titel. Der Sieg stand bereits nach den sechs Einzeln fest, die Doppel wurden danach angesichts des einsetzenden Dauerregens nicht mehr zu Ende gespielt. „Die Saison war lang und hat Spuren bei einigen unserer Spielerinnen hinterlassen", sagte die Neuenhauser Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer, „der Sieg und damit die Meisterschaft gehen verdient an das Celler Team." Dennoch war sie auch mit der Vorstellung der Gastgeberinnen überaus zufrieden: „Die Mädels haben erneut eine hervorragende Saison gespielt und sind verdienter Vizemeister der Oberliga."(...)