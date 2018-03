Empfehlung - Nach Babypause: Kathrin Albers kehrt aufs Spielfeld zurück

Wietmarschen. In der 3. Liga empfangen die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen am Sonntag (16 Uhr) mit dem BSV Ostbevern ein Topteam der Liga. Ein Comeback könnte dabei ein bekanntes Gesichter des Wietmarscher Volleyballs feiern: Kathrin Albers, die im bisherigen Saisonverlauf als Co-Trainerin agierte, ist nach der Geburt ihres dritten Kindes in den vergangenen Wochen wieder ins Teamtraining eingestiegen und gehört beim Heimspiel erstmals wieder zum Kader.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-babypause-kathrin-albers-kehrt-aufs-spielfeld-zurueck-228428.html