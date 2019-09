Empfehlung - Nach Aus bei US Open: Keine Änderungen im Zverev-Team

dpaNew York „Mein Team bleibt, wie es ist. Ich bin sehr zufrieden damit“, sagte Zverev in New York. Beim letzten Grand Slam der Tennis-Saison war der 22-Jährige im Kampf um den Viertelfinal-Einzug mit 6:3, 2:6, 4:6, 3:6 am Argentinier Diego Schwartzman gescheitert. Damit verpasste Zverev in Flushing Meadows wieder einmal den ganz großen Durchbruch auf der Grand-Slam-Bühne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nach-aus-bei-us-open-keine-aenderungen-im-zverev-team-316564.html